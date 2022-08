Selbstbedienungskassen kommen auch im Salzburger Modehandel

In Supermärkten im Bundesland Salzburg gibt es sie schon seit einigen Jahren. Auch im neuen Flagshipstore des Moderiesen Zara im Einkaufszentrum Europark können die Kunden jetzt an SB-Kassen bezahlen.

Nach 16 Jahren hat sich die zur spanischen Inditex-Gruppe gehörende Modekette Zara aus der Getreidegasse in der Salzburger Altstadt verabschiedet. Dafür wurde die Filiale im Europark zum Flagshipstore ausgebaut und mit viel moderner Technologie ausgestattet. Zusätzlich zu den sieben Kassen mit Bedienung können die Kundinnen und Kunden im Erdgeschoß an vier Selbstbedienungskassen bezahlen. Auch die Diebstahlsicherung aus Kunststoff ist an der Kassa eigenhändig zu entfernen. Im ersten Stock befinden sich drei weitere Bedienungskassen.

Außerdem verfügt ...