485 Mitarbeiter im Pinzgau betroffen. Wie in der Krise von 2009 wolle man keine Mitarbeiter verlieren, sagt Geschäftsführer Günter Klepsch.

Das in Piesendorf ansässige Familienunternehmen Senoplast erzeugt Kunststoffteile für Fahrzeuge, Möbel, Koffer, Kühlschränke und anderes. 90 Prozent der Produkte gehen in den Export. Die Krise hat in den Märkten unter anderem zu Betriebssperren bei großen Kunden geführt. Das bekommt jetzt ...