Shell baut erste Tankstelle für verflüssigtes Erdgas in Salzburg

Sichtbares Zeichen soll ein 16,5 Meter hoher Tank am Großen Walserberg sein. Der Treibstoff ist für Lkw im Fernverkehr konzipiert. Eine neue Anlage in Köln soll künftig Bio-LNG liefern.

Verflüssigtes Erdgas (LNG) soll die Abhängigkeit von russischem Erdgas verkleinern. Das Gas kommt aus Algerien, Australien, Katar und aus den USA mit Tankern nach Europa, wo die Fracht unter anderem in Rotterdam, Zeebrugge oder Barcelona gelöscht wird. Jetzt will auch Deutschland solche Terminals errichten - den ersten davon in Wilhelmshaven. Das verflüssigte Erdgas wird dann in speziellen Tanklastern an die Tankstellen geliefert.

Noch ist das Tankstellennetz für verflüssigtes Erdgas (LNG) in Österreich alles andere als engmaschig. Anlagen gibt ...