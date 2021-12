Shopping in Stadt Salzburg nach Öffnung wieder recht begehrt

In Salzburgs größtem Einkaufszentrum, dem Europark in der Landeshauptstadt, ist der erste halbe Tag "sehr gut verlaufen". Das berichtete Centermanager Manuel Mayer. Auch in der Altstadt und beim Einkaufszentrum am Hauptbahnhof sei am Montag mehr los gewesen, hieß es auf APA-Anfragen von den dortigen Verantwortlichen.

SN/APA/FRANZ NEUMAYR Der Handel in Salzburg öffnet am Montag, 13. Dezember 2021, nach dem coronabedingten Lockdown. Im Bild die Situation in der Salzburger Altstadt.

"Man merkt, dass es einen gewissen Nachholbedarf gibt, etwa in den Bereichen Technik, Sportartikel oder Spielwaren, aber es gibt eigentlich keine Branche, die besonders heraussticht", sagte Mayer. Die Händler seien erfreut, dass wieder Leben in das Center einzieht. "Und die Leute haben wieder Spaß, im stationären Handel einzukaufen." "Es fühlt sich gut an, dass abgesehen von der Gastronomie wieder alle Shoppartner geöffnet haben", bilanzierte Kurt Müller, Centermanager des Einkaufszentrums Forum 1 neben dem Salzburger Hauptbahnhof. Da sich im Center etliche Grundversorger befinden, habe auch während des Lockdowns erheblicher Betrieb geherrscht, "jetzt spürt man aber, dass es wieder deutlich mehr Kunden sind. Die Kunden haben schon gewartet und man hat das Gefühl, dass auch schon gezielt für Weihnachten eingekauft wird." Auch in der Salzburger Altstadt war schon deutlich mehr los als während des Lockdowns, obwohl an einem Montag die Kundenfrequenz generell nicht hoch ist und das Wetter heute schlecht war, wie Altstadtverbands-Geschäftsführerin Sandra Woglar-Meyer im APA-Gespräch schilderte. "Es kamen viele Stammkunden, aber auch Laufkunden. Die Händler sind optimistisch und zufrieden, weil sich wieder etwas tut." Eingekauft haben vor allem jene, die den direkten Kontakt mit dem Händler schätzen und sich beraten lassen wollen. Von Vorteil sei auch, dass das Einkaufen in der Altstadt mit einem Bummel durch den Christkindlmarkt verbunden werden kann, sagte die Geschäftsführerin. Ab Freitag, wenn auch die Gastronomie aufsperrt, erwarten die Altstadtkaufleute einen größeren Kundenandrang, ebenso am Sonntag, dem 19. Dezember, hier vor allem im Bereich der Getreidegasse.