Sie bringen Geschäftsideen auf den Weg

Diese Woche läuft die Berufs-EM in Budapest. Mittendrin: zwei HAK-Schüler aus Lehen, die ihr Glück kaum fassen können.

An sich handelt es sich bei den EuroSkills um Berufseuropameisterschaften, doch unter den 43 heimischen Teilnehmern finden sich dieses Mal mit David Feitzinger und Lukas Gsenger auch zwei Schüler der HAK 1. Sie steigen in der Disziplin "Entrepreneur" in den Ring - und treten gegen europäische Kontrahenten an, durchwegs solchen, die bereits an Universitäten studieren. Was müssen sie tun? "Wir entwickeln eine Geschäftsidee mit Finanz- und Marketingplan, die eine Jury dann auf Umsetzbarkeit und Nachhaltigkeit prüft", erklärt David Feitzinger aus Leopoldskron-Moos. Zwischendurch gilt es die einzelnen Etappen auf Englisch zu präsentieren und sie vor gestrenger Jury zu verteidigen. "Das ist der Teil, der die Zuschauer interessieren dürfte. Alles andere ist Kopfarbeit, ein Austüfteln von Strategien, das quasi am grünen Tisch erfolgt", übt sich Lukas Gsenger in Bescheidenheit.