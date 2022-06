Sie machen seit 372 Jahren in Holz: Nun investiert FN Neuhofer Millionen in die Zukunft

Seit 372 Jahren werkt FN Neuhofer in Zell am Moos mit Holz. Mit einer Investition von 54 Mill. Euro macht sich das Familienunternehmen nun fit für die Zukunft.

Angefangen hat alles mit einem Sägewerk und einer Mühle an der Vöckla in Zell am Moos. Zehn Generationen oder 372 Jahre später gehört die Firma FN Neuhofer Holz zu den Marktführern in Sachen Holzleisten. Darauf hat sich das Familienunternehmen - drei Generationen arbeiten im Unternehmen - in den 1980er-Jahren spezialisiert. 1998 wurde das Sägewerk geschlossen. Mit 1. Juli wird das neue Firmengebäude eröffnet.

Zwölf Monate lang wurde in Zell am Moos ausgebaut. Ein neuer dreistöckiger Bürokomplex wurde errichtet, ...