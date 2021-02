Sie retten das flüssige Gold: Skihüttenbier wird eingerext

Tausende Fässer Bier wurden diesen Winter an den Pisten nicht getrunken. Salzburgerinnen kochen jetzt daraus Chutneys, Gelee und Sirup.

In den Töpfen der Küche des Schmaus & Browse in Gnigl landete in den vergangenen Tagen vor allem eine Zutat: Bier. Das flüssige Gold wird in dem Lokal zu neuen Produkten verarbeitet. Da wäre etwa ein alkoholfreier Radlersirup, der mit Mineralwasser aufgegossen wird. Oder eine Bierglasur, die als Balsamicoersatz über den Salat geträufelt werden kann. Weiters im Programm: Bier-Zwetschken-Chutney, ein Biergelee zum Käse, eine BBQ-Sauce oder ein Bier-Jus, mit dem daheim ein Bierfleisch zubereitet werden kann - ohne stundenlanges Köcheln.

...