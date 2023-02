Sie sorgen für weniger "kalte" Betten im Lungau

Ein Sorglos-Paket für Vermieter bietet die Planreal Ferien GmbH an. Seit Dezember verhilft sie ihren Kunden zu neuen, zufriedenen Urlaubsgästen.

"Nichts los in den Betten? Wir bringen wieder Schwung in Ihre Schlafzimmer!" war im Vorjahr plakativ in einem Schaufenster in der Kirchengasse zu lesen. Anfang Dezember wurde das Geheimnis gelüftet. Aus der Immobilienfirma Planreal heraus entstand mit der Planreal Ferien GmbH ein weiterer Geschäftszweig: "Im Lungau gibt es viele qualitativ hochwertige Häuser und Ferienwohnungen, die zu touristischen Zwecken vermietet werden. Wir bieten ein rundum Sorglos-Paket an. Wir kümmern uns um die professionelle Objektaufbereitung mit hausinterner Werbeagentur samt Berufsfotografen, die Vermarktung ...