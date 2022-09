Sie sorgt fürs richtige Outfit auf dem Berg

Bewegung in der Natur ist für viele ein Hobby. Für Irina Andorfer ist es auch Beruf. Die 38-Jährige aus Kuchl ist Verkaufsleiterin für Dynafit und Salewa.

Wetterfeste Jacken und Hosen, Rucksäcke, Trailrunningschuhe, ein grasgrüner Schlafsack, der auch auf einem Berggipfel warm hält: Im Schauraum der Oberalp-Gruppe in der Brandboxx in Bergheim wird bis zur richtigen Bergsocke nichts ausgelassen. Dynafit und Salewa sind hier die Hauptmarken, dazu reiht sich Kletterausrüstung von Wildcountry und Evolv. "In einer Woche ist der Raum leer", erklärt Irina Andorfer, "dann kommt die Winterware." Bereits die für 2023/24. "Die Timings" hätten sich seit Corona "brutal nach vorne verschoben", sagt Andorfer, die Lieferketten seien ...