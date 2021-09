Sie vertreten Salzburg bei den Berufs-Europameisterschaften

Bauen, programmieren, verkaufen: Sie sind die Fachkräfte, nach denen die Wirtschaft sucht. Was sie können, zeigen vier Salzburger bei den EuroSkills in Graz.

Ob er nervös sei? "Das bin ich immer ein bissl", antwortet Florian Hiebl, "aber wenn ich zu reden anfange, dann ist das in 30 Sekunden vorbei." Für den 23-Jährigen aus Radstadt sind die Berufs-Europameisterschaften, die am Mittwoch in Graz starten, nicht die ersten Wettkämpfe als Einzelhändler. Auf seiner Liste stehen drei Junior Sales Championships, dazu die Staatsmeisterschaften - und jetzt eben die EuroSkills. Dort ist der Verkauf erstmals als Wettkampfberuf dabei. "Das ist natürlich cool", sagt Hiebl, der seine Ausbildung ...