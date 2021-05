Silber für Halleiner Jungunternehmerinnen

Junior Company der Modeschule wurde Zweiter beim Landeswettbewerb der Wirtschaftskammer.

Nach einem herausfordernden Jahr als Jungunternehmer fand traditionell am Ende des Geschäftsjahres der Landeswettbewerb der Junior Companies statt, dieses Mal nicht in Präsenz, sondern coronabedingt virtuell im Netz. Im Vorfeld mussten die teilnehmenden Jungunternehmerinnen einen Geschäftsbericht und eine Firmenpräsentation als Video-Pitch einreichen. Beim Finale der Salzburger Top-Teams galt es bei einem Juroren-Interview mit Experten den eigenen Unternehmergeist zu beweisen und knifflige Fragen aus dem Unternehmeralltag auf Deutsch und Englisch zu beantwortet.

Von der Modeschule Hallein meisterten die beiden Geschäftsführerinnen Sofia Reindl und Alexandra Fürst der Junior Company "Bloom" die Herausforderung und wurden für einen starken Auftritt mit dem zweiten Platz belohnt. "Auch wenn heuer viele Verkaufsaktivitäten nicht möglich waren, so konnte sich unser junges Unternehmen mit einem perfekt abgestimmten Sortiment von "BLOOMing leichte Handpflege" in Zusammenarbeit mit der Stadtapotheke Hallein erfolgreich am Markt behaupten", freuen sich die beiden Schülerinnen. Das Unternehmen erwirtschaftete mit der nach eigener Rezeptur gefertigten Handpflegeserie - nachhaltig und handgemacht made in Hallein - gute Umsätze und konnte trotz der widrigen Umstände und der vielen Corona-Auflagen ein positives Jahresergebnis erzielen. "Wir sind richtig stolz auf unser gesamtes Team und freuen uns riesig über den zweiten Platz! Wir möchten uns ganz besonders bei unserem Hauptsponsor, der Stadtapotheke Hallein, bedanken, die uns neben der finanziellen Unterstützung auch inhaltlich immer mit Rat und Tat zur Seite gestanden ist", freuen sich Sofia Reindl und Alexandra Fürst.