Sind private Pools noch zeitgemäß?

Die Nachfrage nach dem eigenen Pool ist groß. Dabei hofft die Landesumweltanwaltschaft auf ein Umdenken und natürliche Gärten.

Exakte Zahlen gibt es nicht. Aber eines steht fest: Die Pooldichte in Salzburg ist hoch und in noblen Stadtteilen sind Gärten ohne Pool fast schon eine Seltenheit, wie man an Satellitenbildern gut erkennt.

In Koppl entsteht derzeit eine neue Poolwelt nach den Plänen des niederösterreichischen Poolbauers Leidenfrost. "Entstanden ist eine Gartenwelt. Gemeinsam mit mehreren Partnern bieten wir an, sämtliche Produkte der Pool- und Gartengestaltung zu erleben", sagt der Geschäftsführer der Firma Leidenfrost, Hans Poinstingl. Auch ein Probebaden sei ...