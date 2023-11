Ski amadé investiert 96 Millionen Euro

Im Skiverbund startet man am Freitag optimistisch in die Saison. Die größte Sorge ist heuer der Stau auf der Tauernautobahn.

In der letzten Wintersaison verzeichneten die 25 Liftgesellschaften des Kartenverbunds Ski amadé in Salzburg und der angrenzenden Steiermark 7,3 Mill. Gäste. Damit sei man fast auf dem Niveau des Rekordwinters 2018/19 und auf diesem Niveau wolle man sich konsolidieren, sagt Daniel Berchthaller, neuer Präsident des Skiverbunds und Geschäftsführer der Reiteralm Bergbahnen in Schladming. Beim Verkauf von Saisonkarten liege man im Bereich des Vorjahres. Der jüngste Schneefall habe die Nachfrage deutlich wachsen lassen, sagt Berchthaller. Sein Gebiet startet am Freitag, dem 10. November, als erstes im Verbund in den Winter. Möglich machen das 70 Zentimeter Neuschnee, die in der letzten Woche gefallen sind. Der Großteil der Skigebiete beginnt Anfang Dezember.

Auch bei den Investitionen nähert man sich dem Niveau vor der Pandemie. Heuer sind es bei Ski amadé 96 Mill. Euro. 54 Mill. Euro davon flossen in die Seilbahnen, zum Beispiel in die neue 10er-Gondelbahn zum Kieserl in Großarl und in den Umbau der Dachstein-Bergstation. 20 Mill. Euro wurden für Beschneiungsanlagen aufgewendet und 22 Mill. Euro für Pisten, Fuhrpark und Infrastruktur.

Die Preise für die Tickets steigen um durchschnittlich 8,5 Prozent. Man habe nicht alle Kostenerhöhungen weitergegeben, sagt Andreas Innerhofer, Präsidiumsmitglied von Ski amadé und Vorstand der Gasteiner Bergbahnen. Damit das Skifahren auch für Familien leistbar bleibe, gebe es eine Reihe von Aktionen. Wer Tickets frühzeitig online kauft, kann abhängig von der Nachfrage sparen. In der Region Hochkönig bewegt sich der Preis so zwischen 63 Euro und 73,50 Euro. Kinder können am Wochenende für 24 Euro pro Tag fahren, Jugendliche für 36 Euro.

Sorgen macht man sich vor allem wegen möglicher Staus bei der Tunnelbaustelle der Tauernautobahn. Bei der Asfinag gebe es kaum Gesprächsbereitschaft, sagt Innerhofer. Man befürchte, dass es zum Kollaps komme, sobald im Dezember die Tagesgäste kämen. Neben einem Transitverbot für Lkw am Wochenende brauche es weitere Maßnahmen. Die Skigebiete selbst reagieren mit früheren Beginnzeiten und der Förderung der Anreise mit dem öffentlichen Verkehr. Die ist teilweise im Ticketpreis inbegriffen. Für Sonderzüge, wie es sie früher gab, fehlt es bei den ÖBB an Kapazitäten.