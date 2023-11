Ski amadé startet trotz Tunnelbaustelle optimistisch in den Winter

In einem Ausblick auf die kommende Skisaison übten sich Ski amadé Präsident Daniel Berchthaller und der Vorstand der Gasteiner Bergbahnen, Andreas Innerhofer, optimistisch. Die Tunnelbaustelle werde zwar zu Problemen bei Tagesgästen führen, man hoffe dennoch das hohe Niveau des vergangenen Jahres halten zu können.

Trotz der einspurigen Verkehrsführung auf der A 10 startet man in Ski amadé nun optimistisch in die Wintersaison.

Kurz vor Saisonbeginn äußerten Vertreter von Ski amadé einmal mehr ihren Unmut über die Baustellensituation auf der A 10. "Das angekündigte Transitverbot für Lkw ist ein erster Schritt, aber wir werden weiter lästig sein. Insbesondere bei den Tagesskifahrern rechnen wir mit Einbußen", bekräftigt Daniel Berchthaller im Rahmen einer Pressekonferenz zum Saisonstart. Der Geschäftsführer der Reiteralm Bergbahnen ist seit kurzem turnusmäßiger Präsident des Ski amadé Verbundes, der vor allem Skigebiete im Pongau umfasst. Andreas Innerhofer, Vorstand der Gasteiner Bergbahnen und Präsidiumsmitglied in Ski amadé kritisiert zudem die mangelnde Gesprächsbereitschaft von Seiten der Asfinag in den vergangenen Monaten.

In einem Ausblick auf die kommende Wintersaison gibt man sich dennoch optimistisch. Urlaubsgäste, die für mehrere Tage kommen, würden die Verzögerungen auf sich nehmen, vermutet Berchthaller. Der Saisonkartenverkauf laufe gut. In der Saison 2022/23 erwirtschafteten die Seilbahnbetriebe des Verbundes einen Gesamtumsatz von 302,9 Millionen Euro. "Wir wollen uns auf diesem hohen Niveau halten", skizziert Berchthaller die Erwartungen.

Bescheide für Speicherteiche dauern Jahre

In den Vorbereitungen auf die Saison wurden in Ski amadé insgesamt 96 Millionen Euro investiert. Ein Großteil davon (54 Mio.) in die Erneuerung und Erweiterung von Liften. 20 Millionen Euro wandte man für neue Beschneiungsanlagen auf. "Hier geht es vor allem um Optimierungen, um energie-effizienter Schnee zu produzieren", erklärt Innerhofer. Aber auch ein Ausbau der Speicherteiche für die Beschneiung ist mancherorts notwendig. In Filzmoos wartet man etwa seit zwei Jahren auf einen Bescheid für die Vergrößerung eines bestehenden Speicherteichs. Berchthaller berichtet, dass derartige Verfahren auch andernorts lange dauern würden. "Diese Prozesse könnte man künftig durchaus effizienter gestalten", hofft der Präsident von Ski amadé.