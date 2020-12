Skidata zieht mit 120 Mitarbeitern in Walser Ex-Alpine-Gebäude

Der Zutrittspezialist hat in Grödig zu wenig Platz und konzentriert den Bereich Software-Entwicklung in Wals-Himmelreich - und hat mit dem Skigebiet Gaißau-Hintersee auch einen Auftrag aus der Nachbarschaft an Land gezogen.

Die Skidata GmbH hat ihren Sitz in Grödig. Weil aber ihre Gebäude aus allen Nähten platzen und die Mitarbeiter in der Außenstelle bei Leube teils in Containern arbeiten, hat man nun einen weiteren Standort angemietet: Bis Jahresbeginn werden 120 Mitarbeiter auf 2500 m22 im Wals Trade Center in Wals-Himmelreich einziehen. Das bestätigt Florian Schneeberger, Vice President Marketing & Technology und Mitglied der Geschäftsleitung bei Skidata: "Unsere Service-Logistik war schon bisher in Wals. Nun wollen wir auch die Software-Entwicklung hier bündeln." ...