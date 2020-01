Skigebiet Gaißau-Hintersee: Wer zahlt für den Abbau der Lifte?

Im Konkursverfahren der Gaißauer Bergbahn GmbH gilt es eine unerwartete rechtliche Frage zu klären: Dürfen Kosten für den Abbruch der Liftanlagen in der Höhe von 1,3 Millionen Euro als Forderungen angemeldet werden? Rechtskräftig wurden am Mittwoch vorerst nur Forderungen in der Höhe von 540.000 Euro.

SN/nikolaus klinger Archivbild.