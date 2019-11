Ein Wiener Konsortium hat beim Masseverwalter angefragt. Auch Interessenten aus der Region soll es geben, doch diese halten sich noch bedeckt.

In den großen Skigebieten laufen die Schneekanonen bereits auf Hochtouren. Bei den Gaißauer Bergbahnen sieht die Sache anders aus: Ende Oktober wurde am Landesgericht ein Konkursverfahren eröffnet. Insolvenzverwalter ist, wie schon beim ersten Konkurs, Wolfgang Hochsteger. Die Prüfungstagsatzung findet am ...