Skigebiet Heutal bei Unken: Erlaubnis für Beschneiung abgelaufen

Das Skigebiet Heutal bei Unken teilt derzeit das Schicksal von Gaißau und steht mangels Schnee. Schuld daran ist ein Versehen.

Durch seine Nähe zur Stadt Salzburg könnte das kleine Familienskigebiet im Unkener Heutal derzeit so wie andere Gebiete profitieren. Aber die vier Lifte fahren nicht. Ähnlich wie in Gaißau-Hintersee gibt es zu wenig Naturschnee für einen Betriebsstart, obwohl das Heutal gewöhnlich zu den schneereichsten Gebieten in Salzburg zählt. Derzeit liegen aber nur rund 15 Zentimeter. Und die Beschneiung kann trotz kalter Nächte nicht eingeschaltet werden. Die Bewilligung ist abgelaufen.

Der Eigentümer der Heutallifte, der Unkener Hotelier Matthäus Unseld, ...