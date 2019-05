Skigebiet Snow Space Salzburg heimste drei Auszeichnungen ein

Beim internationalen Skiareatest holte sich die Pongauer Skiregion den Sieg in drei Kategorien: Event , Marketing und Pistenrettung - für letzteres wurden die Pongauer gemeinsam mit dem Roten kreuz Salzburg ausgezeichnet. Eine Ehrung für das Lebenswerk erhielt der langjährige Seilbahnmanager Ernst Brandstätter.

Der internationale Skiareatest zählt zu den wichtigsten Gradmessern der Seilbahnbranche in puncto Sicherheit, Qualität, Gästeservice und Innovationen. Am vergangenen Samstag wurden die Winter-Awards auf der MS Achensee am Tiroler Achensee vergeben. In drei Kategorien gingen die Auszeichnungen an Snow Space Flachau.

"Als Snow Space Salzburg sind wir um das ganzheitliche Wintersporterlebnis unserer Gäste bemüht. Die drei Auszeichnungen bestätigen unseren eingeschlagenen Weg in Richtung Premium-Qualität und sind für uns Motivation auch in den kommenden Jahren unser Angebotsportfolio dahingehend laufend weiterzuentwickeln", betonte Vorstandsvorsitzender Wolfgang Hettegger.

Begleitet wurden die Bergbahnen Flachau von einer Abordnung des Roten Kreuzes Salzburg. Für das gemeinsam entwickelte Pistenrettungssystem, das seit der letzten Saison im gesamten Skigebiet zum Einsatz kommt, wurden die beiden Organisationen mit der Pistenrettung Sicherheitstrophy ausgezeichnet. "Die Ausbildung der Pistenretter auf Basis unserer im Rettungswesen geltenden Sanitätsstandards stellt eine professionelle Hilfeleistung verunglückter Wintersportler direkt an der Piste sicher", erklärt Landesrettungskommandant Anton Holzer. Mitarbeiter vor Ort im Skigebiet würden zudem für eine lückenlose Rettungskette und einen unverzüglichen Abtransport sorgen.

Eine weitere Trophäe gab es für die Marketingkampagne "Best of Mountains". Bereits zum dritten Mal in Folge erhielten das Skigebiet gemeinsam mit dem Tourismusverband Flachau die Eventtrophy. Der in Flachau stattfindende Audi FIS Damen Nachtslalom lockt jährlich über 13.500 Skifans nach Flachau und erhielt dafür von der Jury die Auszeichnung "Event des Jahres".

Neben den drei Auszeichnungen für das Skigebiet Snow Space Salzburg wurde auch der langjährige Seilbahnmanager Ernst Brandtstätter geehrt: Nach mehr als 30 Jahren an der Spitze der Flachauer Bergbahnen hatte er sich zu Jahresbeginn in den Ruhestand verabschiedet.

Quelle: SN