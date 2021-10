SN-Karriereforum: Auf der Jagd nach dem richtigen Beruf

Was mache ich nach der Schule? Mehr als 1000 Schüler suchten beim Karriereforum ihren Traumjob. Auch online konnte die Messe verfolgt werden.

Auf der einen Seite stehen junge Menschen, die kurz vor ihrem Schulabschluss stehen und überlegen, wie es weitergeht. Auf der anderen Seite warten Manager und Vertreter von Hochschulen. Sie suchen händeringend nach neuen Mitarbeitern oder Studierenden. Wie kommen beide Seiten zusammen?

Coronabedingt war ein direkter Austausch zwischen Schülern und Unternehmern in den vergangenen zwei Jahren nur schwer möglich. Nicht so am Donnerstag im Salzburger Kongresshaus: Nach zwei Jahren fand dort wieder das Karriereforum statt - organisiert von den ...