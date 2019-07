Die FH am falschen Standort, nur Hoch-, aber keine Subkultur und eine Politik, der das Verständnis für Wünsche der Wirtschaft fehlt. Unternehmer Gerald Kiska spart nicht mit Kritik.

Gerald Kiska (60) gründete 1990 ein Ein-Mann-Designbüro. Mittlerweile hat sich seine KISKA GmbH in Anif zur größten inhabergeführten Marken- und Designentwicklungsagentur Europas entwickelt. KISKA beschäftigt weltweit 240 Mitarbeiter - davon 220 in Anif -, hat Büros in Schanghai, Bamberg (Deutschland) ...