So gelang die Rettung seines Bergbauernhofs

Auf Initiative von Falter-Chefredakteur Florian Klenk wurde Bachlers Bergerhof gerettet. Über 300.000 Euro wurden in drei Tagen gesammelt.

Begonnen hatte die Freundschaft mit einem Video, das Christian Bachler im Frühjahr 2019 in seinem Schweinegehege aufgenommen hatte. Er ärgerte sich über einen - aus seiner Sicht - arroganten Falter-Artikel über das Kuhurteil. Bachler nahm sein Handy und forderte Falter-Chefredakteur Florian Klenk, den Oberbobo, via Facebook dazu auf, ein Praktikum auf seinem Hof zu machen. Was als Wutrede im Netz begann, mündete in einer Freundschaft. Klenk kam tatsächlich auf Bachlers Hof und wurde drei Tage sein Praktikant, letzten Sommer urlaubte ...