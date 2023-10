So bleibt die Kaufkraft in der Gemeinde

Der 100.000 Kuchler Holzgemeinde Gutschein im Wert von zehn Euro hat die Besitzerin gewechselt

Er ist seit 2017 eine Erfolgsgeschichte: der Holzgemeinde Gutschein aus Kuchl. Der Einkaufsgutschein wurde ins Leben gerufen, um die Kaufkraft in der Gemeinde zu halten. Das Prinzip dahinter ist einfach. Sowohl im Tourismusverband, als auch im Bürgerbüro der Gemeinde Kuchl sind die Gutscheine zu erwerben. Eingelöst können sie bei jedem der 80 Partnerbetriebe werden. "Der größte Teil der Gutscheine wird in der Gastronomie und in Geschäften des täglichen Gebrauchs eingelöst", erklärt Monika Kohlreiter, die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes. Danach können die Wirtschaftstreibenden den Gutschein im Tourismusverband wieder zurück einlösen. So bleibt die gesamte Wertschöpfung innerhalb der Gemeinde. Letzte Woche konnte Monika Kohlreiter den 100.000 Gutschein verkaufen. "Die erste Million Euro an Gutscheinwert und an Kaufkraft in Kuchl wurde mit den Holzgemeinde Gutscheinen erreicht", freut sich die Geschäftsführerin.

Die neue Charge an Gutscheinen hat auch optisch eine Überarbeitung erfahren. Die c.i. Werbeagentur, selbstverständlich mit Sitz in Kuchl, verpasste den Holzgemeinde Gutscheinen einen neuen Look. Inhaltlich wird sich am Gutschein-Konzept nichts ändern. "Der Wert von zehn Euro hat sich bewährt, egal ob jemand um 20 oder um 500 Euro Gutscheine kauft", sagt Kohlreiter, die mit der Entwicklung der Gutscheine mehr als nur zufrieden ist. "Anfangs haben wir 50 bis 60.000 Euro jährlich umgesetzt. Mittlerweile sind es weit mehr als 100.000 Euro pro Jahr", erklärt sie. Genau mit solchen Konzepten, schafft man es, die Kaufkraft der Einheimische als auch der Touristen in der Gemeinde zu halten.