So schick kann Solarstrom sein

Sieht cool aus, kann viel: Zwei Salzburger haben ein neues Modell für die Solarstromerzeugung entworfen und wollen damit Firmen begeistern.

Martin Lublasser und Stephan Perrer sind zwei Männer, die man zweifelsohne als top ausgebildete Fachkräfte bezeichnen darf. Der eine, Perrer, ist HTL-Absolvent und studierte Wirtschaftsingenieurwesen im Maschinenbau. Der andere, Lublasser, ist Produkt- und Wertschöpfungsmanager. Die Wege der beiden kreuzten sich bei Palfinger. Lublasser, 36, war dort zuletzt für Produktmanagement zuständig. Perrer, 29, war in der Kranentwicklung und Statik tätig. Nach mehreren Jahren im Konzern reifte in beiden der Wunsch, "unsere Zeit für die nächste Generation einzusetzen", wie Lublasser, der in ...