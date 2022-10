So startete Mateschitz mit Werbung

Red Bull verlieh bereits im November 1987 in der "Gratiszeitung" des SN-Verlags per Inserat dem Salzburger Eishockeyclub Flügel.

Eine seiner ersten Aktivitäten in der Print-Werbung unternahm der am vergangenen Samstag verstorbene Dietrich Mateschitz mit seinem damals neuen Getränk Red Bull in der "Gratiszeitung", die im Verlag der "Salzburger Nachrichten" erschien. Fritz Egger, Schauspieler und Kabarettist, war im November 1987 Redaktionsleiter, Tina Adrowitzer unter anderem für die Anzeigen zuständig. Beide erinnern sich an die Zeichnung eines Bullen auf Schlittschuhen mit einem Glas des damals noch unbekannten Energydrinks in der Hand. Red Bull war gerade als Sponsor beim Salzburger Eishockeyclub ...