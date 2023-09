So tief müssen Skifahrer im Winter in die Tasche greifen

Tageskarten knacken im Pongau in der Hauptsaison heuer vielerorts 70 Euro Marke. Mit Frühbucher- und Bonustarifen ist aber auch ein günstigeres Skivergnügen möglich.

Die Preise für Skikarten steigen heuer weiter an. Die Superskicard, die in 87 Skigebieten - ein absoluter Großteil davon in Salzburg - gilt, knackt heuer im Normalverkauf für Erwachsene mit einem Preis von 1050 Euro erstmals die Vierstelligkeit. Im Vorverkauf bis zum 6. Dezember kostet das Ticket 940 Euro. Im Vorjahr beliefen sich die Kosten für die Superskicard noch auf 860 beziehungsweise 965 Euro. Die Steigerung beträgt also 9,3 Prozent im Vorverkauf und 8,8 Prozent für all jene, die ihre Saisonkarte erst im Dezember kaufen.

Geringere Steigerung für Stammkunden

Ähnlich ist das Bild bei der Saisonkarte für Ski Amadé. Die regulären Preise für Erwachsene steigen im Vorverkauf von 706 auf 770 Euro (+9,1 %) und im Normalverkauf ab 7. Dezember von 754 auf 822 Euro (+9 %). Einheimische, die bereits im Vorjahr eine Saisonkarte hatten, profitieren von einem Treuebonus. Sie zahlen heuer 650 Euro. Im Vorjahr waren es 616 Euro. Die Steigerung fällt mit rund 5,5 Prozent geringer aus und liegt damit auch unter der allgemeinen Inflationsrate, die im August bei etwa 7,5 Prozent lag. Mit diesem Ticket kann in den meisten nennenswerten Skigebieten im Pongau gefahren werden. Prominente Ausnahmen sind Obertauern und Werfenweng.

Frühbucher- und Bonustarife bei Tageskarten

Auch die Preise für Tageskarten ziehen weiter an. Bei den Gasteiner Bergbahnen in Bad Hofgastein und Bad Gastein ist der Kassenpreis in der Hauptsaison beispielsweise von 68,50 auf 73,90 Euro für Erwachsene angestiegen. Am Hochkönig, in Zauchensee-Flachauwinkl und im Skigebiet Großarl-Dorfgastein sowie im Snow Space Salzburg zahlt man heuer 73,50 Euro anstatt der 68 Euro vom Vorjahr. Ski Amadé setzt auch in diesem Winter auf das Frühbuchersystem. Je nach Auslastung können Tickets im Online-Shop vorher bereits billiger gekauft werden. Einheimische profitieren auch bei Tages- und Stundenkarten weiterhin von günstigeren Konditionen dank der Bonustarife, bestätigt eine Sprecherin.