So viele Skifahrer wie noch nie: Weihnachtsferien bescherten Rekorde auf Salzburgs Pisten

Das Wetter und der Schnee lockten viele Tagesgäste. Am Sonntag, dem 29. Dezember, waren in manchen Gebieten so viele Skifahrer unterwegs wie noch nie. Die Umsätze liegen zum Teil auf Rekordkurs.

SN/robert ratzer Der Andrang auf Skigebiete wie Werfenweng war über Weihnachten enorm (Symbolbild).