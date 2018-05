"So wird die Bahn zu Tode gespart"

"Die Mattigtalbahn muss dringend modernisiert werden", sagt der Lengauer Ortschef Erich Rippl und schlägt Alarm. Er hofft auf Schützenhilfe aus Salzburg.

Es sei ein Trauerspiel und bei den derzeitigen Machtverhältnissen in Oberösterreich müsse man dem scheinbar tatenlos zuschauen. Geht es um die Zukunft der Mattigtalbahn - sie wurde in den Jahren 1872 und 1873 erbaut und führt von Braunau bis nach Neumarkt-Köstendorf -, dann sieht Erich Rippl, Lengauer Bürgermeister und SPÖ-Verkehrssprecher in Oberösterreich, rot.