Rote Nasen Clowndoctors erhalten Spende von Ferner Wolle aus dem Lungau

Eine persönliche Erfahrung im Krankenhaus bewegte Familie Ferner dazu, eine Sockenwolle für die Rote-Nasen-Clowndoctors zu gestalten.

Wenn das eigene Kind im Krankenhaus liegt, vergeht jeder Mutter und jedem Vater das Lachen - ganz zu schweigen von den kleinen Patientinnen und Patienten. So ging es auch Marlene und Matthias Ferner, als ihr damals fünf Jahre alter Sohn Matthias-Luca vor drei Jahren wegen einer Magen-Darm-Grippe im Spital in Schwarzach im Pongau aufgenommen wurde. "Am nächsten Tag kamen die Clowndoctors und unser Sohn hat einfach so eine Freude gehabt - und ich auch", erinnert sich Marlene Ferner. Im Vergleich ...