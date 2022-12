Solarkraftwerk auf Werksdach der SAG in Schwarzach ist in Betrieb

Am Dach der Werkshallen der SAG in Schwarzach sorgt seit kurzem ein Solarkraftwerk für erneuerbare Energie. Die 1200 Quadratmeter große Solaranlage kann durchschnittlich bis zu 230.000 KWh Strom pro Jahr erzeugen. Im Vergleich mit Strom aus nicht nachhaltigen Quellen kann damit mehr als 20 Tonnen CO2 eingespart werden. Dies entspricht einem Äquivalent von 928 gepflanzten Bäumen. In Kombination mit Energie aus eigener Wasserkraft wird SAG damit in Schwarzach zu 100 Prozent grünen Strom für die Tank-Produktion nutzen. Im Zuge des ...