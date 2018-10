Solarstrom aus Lärmschutz "sinnvoll"

Nach SN-Bericht: Pionier Wolfgang Rieder unterstützt Projekt an der A10.

Rieder Smart Elements in Maishofen ist bei Lärmschutzwänden Marktführer im deutschsprachigen Raum: Der Betrieb mit 318 Mitarbeitern setzt pro Jahr 53,5 Millionen Euro um - davon 22 Prozent mit Lärmschutz. Jüngster Exportschlager sind gekrümmte Lärmschutzwände - wie sie entlang der Tauernautobahn (A10) mehrfach installiert wurden und werden. Insofern ist Firmenchef Wolfgang Rieder (49) von den Plänen des Pongauer Photovoltaik-Pioniers Leo Huttegger, der die gekrümmten Lärmschutzwände an der A10 in Flachau-Reitdorf mit PV-Paneelen verkleiden will, angetan: "Das Projekt würde Sinn haben, wenn die Süd-Ausrichtung passt." Seine Firma habe bereits Modelle entwickelt, um auf geraden Lärmschutzwänden PV-Module aufzubringen, sagt Rieder: "Da gibt es aber zu wenig Fläche und damit zu wenig Sonnenertrag. Bei gekrümmten Lärmschutzwänden hat man mehr Auflagefläche, daher ist es sinnvoller." Rieder betreibt selbst einen Versuchsstand für Photovoltaik: "Bei öffentlichen PV-Anlagen ist das Problem primär ein wirtschaftliches, denn der Einspeisetarif ist sehr niedrig." Bislang seien hier Hausdächer mit Südneigung viel besser gefördert worden. Mögliche Sicherheitsbedenken für eine solche Ökostromanlage direkt an einer stark befahrenen Autobahn hegt Rieder nicht: "Im Unterschied zu geraden Lärmschutzwänden sind die gekrümmten Wände stabiler; da sehe ich die Unfallgefahr wesentlich geringer."