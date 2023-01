Sommerurlaub: Salzburger Reisebüros werden überrannt

Flugreisen boomen - Klimaschutz spielt dabei kaum eine Rolle. Griechenland gilt als beliebtestes Domizil der Salzburger.

Während viele Wintertouristen nach Salzburg reisen, herrscht Betriebsamkeit in den Reisebüros. Zustände wie vor der Pandemie scheinen Einzug zu halten. Was bedeutet: Die Salzburgerinnen und Salzburger planen und buchen ihren Sommerurlaub wieder frühzeitig. Als Lieblingsdestinationen gelten die griechischen Inseln: Am stärksten bereist sind Kreta und Rhodos. Direkt gelangt man auch nach Karpathos, Korfu, Kos und Zakynthos. Im Sommerflugplan findet sich auch eine neue Verbindung: Ibiza.

"Alle Tarife haben sich moderat erhöht"

Der regionale Flughafen Salzburg möchte ...