Sonderfall Lammertal: Land investiert weitere Millionen

Als der Raiffeisenverband Salzburg vor fast zwei Jahren die Bergbahnen Dachstein West übernahm, war klar, dass auch das Land einen finanziellen Beitrag leisten muss. Nun sind alle Details beschlossen.

Das Land Salzburg nimmt in den nächsten Jahren viel Geld in die Hand, um den Tourismus im Lammertal zu stützen. Die Bergbahnen in Annaberg und Rußbach sind ein Sonderfall: Sie bilden eine Skischaukel mit den Gosauer Bergbahnen in Oberösterreich. Dort befinden sich die Seilbahnen großteils im Eigentum des Lands. In Salzburg wurde der Wintertourismus stets von Privatpersonen vorangetrieben. Neue Investitionen müsse jedes Seilbahnunternehmen selbst stemmen, man leiste aber Zuschüsse aus dem Wachstumsfonds, heißt es stets von Landesseite.

In ...