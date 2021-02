Sonneninsel bekommt ihre eigene Insel

Kinderkrebs-Nachsorgezentrum erhält Fischach-Badezugang.

Bei der Sonneninsel, dem Nachsorgezentrum der Kinderkrebshilfe, das in Seekirchen im Naturschutzgebiet liegt, sind die Bagger aufgefahren: Direkt an der Fischach entsteht eine barrierefreie Einstiegsstelle zum Baden - in Form einer künstlichen Insel. Sonneninsel-Leiter Thomas Janik: "Ziel ist ein flacherer Zugang zur Fischach, der zum Baden, aber auch als Aus- und Einstiegsstelle für Kajaks genutzt werden kann." Durch den Umbau soll auch jenen Kindern, die motorisch eingeschränkt sind, ein sicherer Einstieg ins Wasser ermöglicht werden, heißt es.

Quelle: SN