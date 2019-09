Sonnenschutz-Firma wächst und baut großes Parkhaus

Die Firma Schlotterer in Adnet bleibt auf Wachstumskurs. Sie braucht Platz. Die Mitarbeiterzahl steigt weiter und auch der Umsatz entwickelt sich gut.

Die Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbH, Österreichs Marktführer für außenliegenden Sonnenschutz, verzeichnete im vergangenen Jahr 2018 ein Umsatzplus von vier Prozent (auf rund 73 Millionen Euro) und auch im aktuellen Wirtschaftsjahr 2019 hält der Erfolgskurs weiterhin an. So baute Schlotterer kontinuierlich seinen Mitarbeiterstand aus und beschäftigt mittlerweile rund 500 Mitarbeiter. Das Unternehmen in Adnet ist einer der wichtigsten Arbeitgeber im Tennengau. Auch zukünftig plant Schlotterer bei anhaltendem wirtschaftlichem Wachstum jährlich 20 bis 30 neue Arbeitsplätze zu schaffen. Zur Verbesserung der Infrastruktur investiert das zum internationalen Fensternetzwerk IFN gehörende Unternehmen insgesamt 4,6 Millionen Euro in den Bau eines Parkhauses mit 375 Stellplätzen für seine Mitarbeiter.

Das Management hat beschlossen, in den Bau des Parkhauses in unmittelbarer Nähe der Betriebsstätte in Adnet zu investieren, um den beschäftigten ausreichend Parkmöglichkeiten bieten zu können. Das neue Parkhaus direkt neben der Zentrale wird maßgeblich zur Entlastung der Parkplatzsituation beitragen.

Der Spatenstich fand am Donnerstag statt. Die Fertigstellung ist für Ende August 2020 geplant. Mit der Realisierung wurde die Baufirma Goldbeck Rhomberg GmbH, ein Spezialist für den Bau von Bürogebäuden, Hallen und Parkhäusern mit Niederlassung in Salzburg, als Generalunternehmer beauftragt. Die Fassade des Parkhauses ist in Richtung der Anrainer aus schall- und lichttechnischen Gründen geschlossen.

Die derzeit vorhandenen Parkplätze neben und um die Firma im Adneter Ortsteil Seefeldmühle sind mittlerweile nahezu voll belegt und neue Parkflächen stehen nicht zur Verfügung. Schlotterer konnte ein 4000 Quadratmeter großes Grundstück direkt gegenüber dem bereits bestehenden Mitarbeiterparkplatz erwerben. Das neue Gebäude wird insgesamt 375 Pkw-Stellplätze auf neun Halbebenen umfassen. Die Zufahrt zur Garage erfolgt über eine Seitenstraße der Wiestal-Landesstraße. Die Mitarbeiter können die Verwaltungsgebäude und Produktionshallen fußläufig und schnell zu erreichen. Da alternativ eine Fläche von rund 12.000 Quadratmetern für die gleiche Zahl an Parkplätzen an der Oberfläche notwendig gewesen wäre, entschied sich die Schlotterer-Geschäftsführung für die platzsparende Variante eines modernen Parkhauses, das zudem komfortabel bei jeder Witterung Schutz biete.



Quelle: SN