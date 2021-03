Sonnenstrom im Pinzgauer ÖAMTC-Stützpunkt fließt jetzt in Batteriespeicher

Seit dieser Woche ist der neue Batteriespeicher in Betrieb - mit einer Kapazität von 100 Kilowattstunden. Die Blei-Carbon-Akkus ermöglichen die Nutzung der Energie auch in der Nacht oder an sonnenarmen Tagen. ÖAMTC-Chef Erich Lobensommer spricht vom ersten energieautarken Stützpunkt in Österreich.

Im September 2019 ging der ÖAMTC-Stützpunkt in Saalfelden in Betrieb. Jetzt wurde energietechnisch aufgerüstet - mit einer Photovoltaikanlage (36.000 kWh) und Batteriespeichern. Die Energie wird in Blei-Carbon-Akkus gespeichert. Die Kapazität beträgt 100 kWh und ermöglicht die Nutzung des Stroms nach Bedarf - also auch nachts oder an sonnenarmen Tagen. Gleichzeitig garantiert das System die Notstromversorgung.

