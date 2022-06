Sonnenstrom kommt in Flachau aus dem Speicherteich

Solarpaneele auf einem Holzfloß: Energieexperte Rupert Fuchs hat ein Pilotprojekt gestartet. Die Erfahrungen sind "vielversprechend".

In fünf Jahren will Snow Space Salzburg mit seinen Skiliftanlagen in St. Johann, Wagrain und Flachau klimaneutral sein. Das hat Vorstandsdirektor Wolfgang Hettegger verkündet.

Ein Mosaikstein auf dem Weg zur Klimaneutralität könnte die Nutzung der Speicherteiche für die Produktion von elektrischer Energie über Photovoltaikanlagen sein. Der Energieexperte und ehemalige Grün-Abgeordnete Rupert Fuchs hat in Flachau eine Versuchsanlage errichtet, die seit Dezember 2021 in Betrieb ist. Die Module, auf einer Holzkonstruktion montiert, schwimmen auf dem See und senken sich ...