Sonntag ist Vatertag: Umsatzbringer für heimischen Handel

Am kommenden Sonntag ist Vatertag. Für den Salzburger Handel ist das ein wichtiger Umsatzbringer. Laut einer aktuellen Online-Umfrage will etwa ein Drittel der Salzburgerinnen und Salzburger den ihren Vater beschenken - und gibt dafür durchschnittlich 50 Euro aus.

Nicht nur der Muttertag ist ein wichtiger Umsatzbringer für die heimische Wirtschaft, sondern auch der Vatertag. Am Sonntag steht der alljährliche Ehrentag für Väter wieder vor der Tür. Zehn Millionen Euro werden die Salzburgerinnen und Salzburger heuer für Vatertagsgeschenke ausgeben, wie eine Online-Umfrage der KMU Forschung Austria im Auftrag der Wirtschaftskammer ergeben hat.

Zum Großteil (80 Prozent) werden die Geschenke in lokalen Geschäften gekauft. "Natürlich ist der zusätzliche Umsatz für unsere Betriebe in der jetzigen Lage extrem wichtig. Daneben geht es vor allem darum, dass der Handel wieder mehr ins Zentrum des Interesses rückt - speziell was finanzielle Unterstützungen durch den Bund betrifft", sagt Hartwig Rinnerthaler, Obmann der Sparte Handel in der WK Salzburg.

Coronakrise wirkt sich auf Vatertag aus

Die Coronakrise wirkt sich auch auf den Ehrentag der Väter aus: 30 Prozent verzichten heuer auf eine Vatertagsfeier. 13 Prozent geben an, weniger Geschenke als in den vergangenen Jahren zu kaufen.

Zu den am meist gekauften Geschenken gehören übrigens Süßigkeiten. So ergab die Umfrage, dass 27 Prozent der Salzburgerinnen und Salzburger ihre Väter mit Süßigkeiten wie Schokolade oder Pralinen überraschen werden. Dahinter folgen in der Hitliste der beliebtesten Vatertagsgeschenke Wein (16 Prozent) sowie Bekleidung und Bier (je 13 Prozent).

43 Prozent der Salzburger feiern den Vatertag im Kreis der Familie. 15 Prozent planen einen Restaurantbesuch und acht Prozent wollen einen Ausflug machen.

