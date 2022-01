Sony DADC: US-Produktion wandert nach Salzburg

Sony DADC produziert ab Mitte des Jahres sämtliche Speichermedien für den europäischen und amerikanischen Markt in Thalgau.

Der Hersteller für optische Speichermedien Sony DADC mit Hauptsitz in Thalgau verlegt die gesamte Disk- und Gaming-Produktion für den europäischen und amerikanischen Markt nach Thalgau. Bis Mitte des Jahres wird noch in einem Werk in Terre Haute im US-Bundesstaat Indiana produziert. Geschlossen werde das US-Werk nicht. "In diesem befinden sich dann nur mehr die Verpackungs- und Distributions-Einheiten", sagt Dietmar Tanzer, President at Sony DADC International. 100 Arbeiter im US-Werk verlieren ihren Job. 150 Mitarbeiter werden in Terre Haute weiterhin beschäftigt. ...