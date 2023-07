Sozial, nachhaltig, zukunftsweisend

Auf die Qualität der Waren wird in den Verkaufsläden, wie im neuen in Schwarzach, großer Wert gelegt. "Sie ist top", freut sich die Geschäftsführung. Von Baby- über Sommerbekleidung bis hin zur Trachtenmode bieten die Stores eine breite Palette an Secondhand-Ware an. Auch gut erhaltene Möbel, Spielzeug, Bücher und Dekoartikel schmücken die Läden.



"Arbeit schafft Stabilität und Selbstbewusstsein"

Seit seiner Gründung im Jahr 1997 hat PAP das klare Ziel, auf dem Arbeitsmarkt benachteiligte Menschen oder Langzeitarbeitslose wieder in die Berufswelt zurückzuholen und in Folge in den Arbeitsmarkt zu integrieren. "Was uns auch in den meisten Fällen gelingt" betont Simoncic, denn ein Erfolgsrezept sei der wertschätzende Umgang mit Mitarbeiterinnen. "Wir schauen vor allem auf die Stärken der Menschen. Besonders in den Stores bekommen sie dazu viel Verantwortung übertragen. So schafft Arbeit Stabilität und ist für das Selbstbewusstsein wichtig. Unsere Personalentwickler begleiten die Menschen von Beginn an und suchen mit ihnen nach individuellen Perspektiven. Zusätzlich organisieren wir verschiedenste interne und externe Schulungen. Unter unserer Klientel sind junge Menschen bis hin zu älteren, die aus verschiedensten Gründen - oft sind es Erkrankungen - aus dem Arbeitsprozess gefallen sind. Mit vielen sind wir noch Jahre später weiterhin in Kontakt und freuen uns, wenn wir hören, dass sie ihr neues Berufsleben meistern."



Pongauer Arbeitsprojekt (PAP)

DATEN UND FAKTEN

1997 wurde PAP von Heidi Rest-Hinterseer gegründet.

Das Pongauer Arbeitsprojekt ist ein sozialökonomischer Betrieb mit dem Ziel, arbeitssuchende Menschen bei ihrem Wiedereinstieg in den regulären Arbeitsmarkt zu begleiten. Derzeit bietet PAP 38 befristete Voll- und Teilzeitarbeitsplätze. Unterstützt wird PAP vom Land Salzburg und dem Arbeitsmarktservice (AMS).