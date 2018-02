Soziale Dienstleister zeigen Muskeln

Werden KV-Verhandlungen nicht fortgesetzt, will man richtig streiken.

Den salzburgweit rund 1500 Angestellten im privaten Gesundheits- und Pflegebereich reicht es: Erstmals haben Lebenshilfe, Koko und Anderskompetent mit Warnstreiks auf die abgebrochenen Kollektivvertragsverhandlungen reagiert. Sie fordern mehr als die gebotenen 2,4 Prozent Lohnerhöhung: "Die Industrie hat mit plus drei Prozent abgeschlossen, der Handel mit plus 2,6%. Es kann nicht sein, dass die Arbeit am Menschen - und um die geht es bei Pflege, Kinder- und Behindertenbetreuung - schlechter gestellt wird", schimpft Gewerkschafter Gerald Forcher. Gefordert wird auch eine 35-Stunden-Woche.

In Salzburg gibt es aber noch eine Ungerechtigkeit: Seit der Lohnerhöhung für Pflegekräfte in den Landesspitälern verdienen Pflegekräfte im privaten Bereich rund 300 Euro brutto weniger als ihre Berufskollegen in Krankenhäusern. Zumindest das will Landesrat Heinrich Schellhorn (Grüne) schrittweise ausgleichen. Noch heuer soll es dafür eine Million Euro geben. Woher er das Geld nimmt? "Ich werde umschichten, nicht überall wird alles gebraucht, was budgetiert ist. Bei insgesamt 360 Millionen Euro wird sich das schon irgendwie ausgehen", ist er zuversichtlich.

Nicht profitieren werden davon Kinder- und Behindertenbetreuer. Als Arbeitgeber im Sozialbereich hat Lebenshilfe-Geschäftsführer Guido Güntert nicht nur einen möglichst fairen Lohn für seine Mitarbeiter im Auge, sondern auch die Kosten des Arbeitgebers. Und den trifft die gelebte Praxis des Landes hart. Denn: Die Schere zwischen dem, was ein Arbeitgeber laut Kollektivvertrag der österreichischen Sozialwirtschaft seinen Angestellten bezahlen muss, und dem, was das Land für die ausgelagerten Leistungen an Private bezahlt, klafft seit Jahren auseinander. Allein für die Lebenshilfe beträgt die jährliche Finanzierungslücke mittlerweile mehr als eine Million Euro.

Der angekündigte Ausgleich für Pflegekräfte im öffentlichen und im privaten Bereich könnte aber zumindest einen Trend aufhalten: Den des ständigen Mitarbeiterschwunds von privaten Einrichtungen in Richtung öffentlicher Spitäler.

(SN)