Spatenstich für die neue dm-Zentrale in ehemaligem bauMax in Wals-Siezenheim

Auf zwei Etagen sollen 9000 Quadratmeter Nutzfläche entstehen. Die Übersiedlung ist in zirka eineinhalb Jahren geplant.

Viele Jahre stand der ehemalige bauMax in Wals-Himmelreich leer. Jetzt will der dm-Konzern in dem Gebäude das neue Headquarter für Österreich und Südosteuropa eröffnen. Dazu wird der Vermieter der Liegenschaft, die Wiener Städtische, das Gebäude adaptieren: Zuerst erfolgt ein Teilabriss jener Gebäudeteile, die sich oberhalb des Erdgeschoßes befinden. Dann werden zwei neue Etagen "aufgesetzt".

Genug Platz für 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auf diesen beiden Etagen soll eine Nutzfläche von 9000 ...