Spatenstich für eigenes FH-Forschungsgebäude in Kuchl

Am Dienstag erfolgte am FH-Standort in Kuchl der Spatenstich für das Projekt Twin2Sim: Entstehen wird nach den Plänen von Architekt Tom Lechner ein multifunktionaler Prüfstand samt Versuchsgebäude. Investiert werden 2,2 Millionen Euro. Auch das Land Salzburg zahlt kräftig mit.

Im Beisein von LH Wilfried Haslauer, dem Aufsichtsratsvorsitzenden LAbg. Hans Scharfetter (beide ÖVP), den Spitzen der beiden Eigentümer - AK-Direktorin Cornelia Schmidjell und WK-Direktor Manfred Pammer - sowie von Bürgermeister Thomas Freylinger (ÖVP) findet Dienstagnachmittag der Spatenstich für das neue multifunktionale Twin2Sim-Forschungsgebäude der FH Salzburg am Campus Kuchl statt. Komplexe Gebäudehüllen sollen künftig ganzheitlich untersucht werden Am Campus Kuchl der FH Salzburg entsteht derzeit das Forschungsgebäude Twin2Sim: Dieses besteht aus ...