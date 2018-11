Spatenstich für Kinder und Schützen

In Großarl entsteht Schießstand im Kindergartengebäude.

Einen neuen Kindergarten für zehn Gruppen und mit einer Nutzfläche von rund 1500 Quadratmetern errichtet die Salzburg Wohnbau in Großarl. Kürzlich fand der Spatenstich statt. Damit erhält auch der örtliche Schützenverein einen neuen Schießstand, der - wie schon im alten Kindergartengebäude - im Kellergeschoß Platz finden wird. Der Altbau wurde bereits abgerissen. Während der Bauphase sind die Kindergartenkinder in der alten Volksschule im Ortsteil Au untergebracht. Ergänzt wird der Kindergarten-Neubau um ein Wohnhaus für zwölf Mietwohnungen, das durch einen Verbindungsgang an das Seniorenwohnheim angebunden wird, sowie um eine Tiefgarage mit 30 Stellplätzen.

Die Wohnungen sollen bereits im November nächsten Jahres bezugsfertig sein. Die Fertigstellung des Kindergartens, der energietechnisch an der Fernwärmenetz angeschlossen und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet wird, ist im Sommer 2020 geplant. Das Bauvolumen für das Gebäude mit Kindergarten, Schützenstand und Tiefgarage beträgt rund 5,5 Millionen Euro.

Quelle: SN