Sperre der Tauernschleuse: Pendler bekommen Wohnungen angeboten

Die Sperre der Tauernschleuse hat massive Auswirkungen auf Pendler. Betriebe mieten Wohnungen an und überlegen einen Shuttleservice um Mitarbeiter zu behalten.

Um 23.20 Uhr fährt am Dienstagabend der vorerst letzte Autoschleusenzug von Böckstein in Bad Gastein nach Mallnitz. Bis 17. Mai werden nun "dringende und unaufschiebbare Instandhaltungsarbeiten" im Tauerntunnel der ÖBB durchgeführt und das hat massive Auswirkungen auf Pendlerinnen und Pendler und Reisende. Zwischen Bad Gastein und Mallnitz-Obervellach können in diesem Zeitraum keine Fernverkehrszüge fahren und auch die Autoschleuse bleibt außer Betrieb.

Umleitung: Über zwei Stunden Zeitverlust

Zwölf Minuten dauert die Fahrzeit durch den 8370 Meter langen ...