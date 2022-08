Sperren Hotels erst um Weihnachten auf?

"Wir müssen jetzt auch wissen, ob wir im November die Schneekanonen einschalten können", so Veit.

In der Hotellerie, die von den vergangenen Lockdowns bereits stark betroffen war, bedeuten die massiv steigenden Kosten - ob bei Löhnen und Gehältern, Nahrungsmitteln, Getränken oder Energie - enorme Belastungen. Im kommenden Winter könnten so manche Urlaube, vor allem in Wellnesshotels, richtig teuer werden. Die PN sprachen dazu mit dem Präsidenten der Österreichischen Hoteliersvereinigung (ÖHV), Walter Veit.



Redaktion: Vor allem für Wellnesshotels mit Pools, Saunen oder Spabereich wird eine Preiskalkulation wahrscheinlich fordernd? Wie extrem wird die Preiserhöhung aussehen?Walter ...