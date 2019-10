Spezialisten für heikle Ware

Ontime Logistics hat mittlerweile 100 Mitarbeiter - und Pläne für den Einstieg ins Frächtergeschäft.

2001 haben Roland Schäffner und Kurt Posch, zuvor Manager der Spedition Gebrüder Weiss, in Seekirchen ihre eigene Firma gegründet: Ontime Logistics. Geburtshelfer war der Eigentümer der Spedition Frigologo, Fritz Herzog. Dessen Privatstiftung hält bis heute ein Drittel der Anteile. Das Wachstum von Ontime Logistics verlief rasant: Gestartet mit vier Mitarbeitern, wurden im ersten Jahr 700.000 Euro umgesetzt. Mittlerweile sind es dank des jährlich zweistelligen Wachstums 40 Millionen Euro. Auch räumlich wurde expandiert: Lange war man bei Frigologo eingemietet. Kürzlich ist Ontime ins ehemalige UNITO-Gebäude im Handelszentrum in Bergheim übersiedelt: Dort haben die Gründer 1100 m22 Büroflächen von Eigentümer Marco Sillaber gekauft und samt Adaptierung drei Mill. Euro investiert. Dazu gibt es bis zu 20.000 m22 Lagerflächen. Derzeit arbeiten hier 20 der 100 Mitarbeiter. Kurt Posch: "Die Verdoppelung auf 40 Leute ist ein realistisches Ziel." Prominente Kunden sind der Flugzeug-Zulieferer FACC, Sony DADC, Mango oder KTM.

Einen Namen gemacht hat sich Ontime mit der Spezialisierung auf heikle und sensible Produkte sowie schwierige Märkte: So wurden etwa die Instrumente eines renommierten Orchesters nach Boston überstellt. Für FACC werden auf minus 18 Grad gekühlte Rohstoffe, die nicht aushärten dürfen, aus den USA angeliefert. Für einen Medizintechnik-Hersteller wurden sieben Paletten im Wert von 2,6 Millionen Dollar nach Bagdad transportiert. Apropos Transport: Noch hat Ontime keine eigenen Lkws, sondern organisiert die Transporte nur. Das könnte sich laut Roland Schäffner ändern: "Wir haben Pläne, über eine ausgelagerte Firma auch ins Frachtführer-Geschäft einzusteigen. Das kann relativ schnell gehen. Möglich wäre es auch hier in Bergheim."