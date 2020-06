Spielzeugladen sagt der Salzburger Altstadt adieu und übersiedelt zur Gänze in den Europark

Die Geschäftsführer Adele Liedl und Harald Brandner betonen, dass dieser Schritt lange vor der Coronakrise geplant war. Bereits vor Weihnachten sei der Mietvertrag für die Schrannengasse gelöst worden. Der letzte Öffnungstag in der Schrannengasse ist der 27. Juni.

Nach 36 Jahren in der Altstadt übersiedelt die "Spielzeugschachtel" mit Ende Juni zur Gänze in den Europark. Die Räume in der Schrannengasse seien in die Jahre gekommen und bedürften einer Generalsanierung, sagt Geschäftsbetreiberin Adele Liedl. Sie und ihr Partner und ...