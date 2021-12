St. Gilgen - hier bauen sie einen Tunnel für die Radfahrer

Rund zwei Millionen Euro kostet der Lückenschluss für den Radweg von Koppl bis nach Strobl: Herzstück ist die Unterführung der Wolfgangseestraße.

Spätestens im kommenden Frühjahr können Radfahrer die Strecke an der Wolfgangsee-Bundesstraße zwischen Koppl und Strobl abseits des motorisierten Verkehrs gefahrlos befahren. Möglich macht das nun die Fertigstellung eines rund 500 Meter langen und neuralgischen Abschnitts am sogenannten Gilgener Berg kurz vor der Ortseinfahrt von St. Gilgen, der eine bislang bestehende Lücke im Radwegenetz schließen wird. Eine "Lücke" wird es dennoch geben, denn derzeit wird an einer Unterführung der Wolfgangseestraße gebaut. Dieser Tunnel soll eine gefahrlose Querung ermöglichen.

"Wir ...