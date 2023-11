St. Johann: Auto aufladen und gleichzeitig arbeiten

Büroarbeitsplätze nutzen oder sich in eine Telefonkabine zurückziehen für vertrauliche Gespräche: Wer sein Elektroauto beim Autohaus Pirnbacher auflädt, kann die Ladezeit künftig auch anderwertig nutzen.

Autohaus Pirnbacher in St. Johann im Pongau.

Das Pongauer Familienunternehmen Auto Pirnbacher, wird heute in zweiter Generation geführt. Die Geschäftsführer-Familien von Auto Pirnbacher: Peter & Eva Dicklberger und Kristina & Alexander Moldan (v.l.).

Neues Angebot des Autohauses Pirnbacher: Ab sofort können Kunden, die ihr Fahrzeug an einer der Hyperladestellen des Autohauses Pirnbacher in St. Johann aufladen, während des Ladevorgangs kostenlos voll ausgestattete Büroräumlichkeiten nutzen. Die Büros sind mit Highspeed-Internet ausgestattet und für ungestörte Telefonate kann man sich in eine schalldichte Kabine - ein sogenanntes Mutelab - zurückziehen. Auch Kaffee und kleine Erfrischungen können angeboten werden.



Geschäftsführer Alexander Moldan freut sich über das neue Service: "Auch wenn das Laden von Elektrofahrzeugen immer schneller wird, ist es dennoch praktisch, wenn man die Wartezeit beim Aufladen angenehm oder sogar produktiv überbrücken kann."

Das Pongauer Familienunternehmen zählt laut eigenen Angaben mit den Marken Mitsubishi, Renault, Suzuki, MG, Dacia, Isuzu, Peugeot, Hyundai und Maxus zu den führenden Anbietern von Elektromobilität in der Region. Autobesitzer mit einer E-Tankkarte von Pirnbacher können ihr Elektroauto zu einem Sonderpreis von 48 Cent pro kWh (brutto) mit einer Ladeleistung von bis zu 150 kW aufladen.

Im Rahmen einer Betriebserweiterung wurden im vergangenen Jahr eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 180 Kilowattpeak und 30 Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Betrieb genommen. Das Unternehmen beschäftigt rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon zehn Lehrlinge, und verkauft jährlich rund 1200 Neu- und Gebrauchtfahrzeuge.



Das Auto Pirnbacher wurde 1980 von Helmut Pirnbacher gegründet und wird heute in zweiter Generation geführt. Im Jahr 2022 wurde der Standort in St. Johann um ein zusätzliches Betriebsgebäude mit einer Fläche von 4500 Quadratmetern erweitert. Eine Grundwasserwärmepumpe heizt und kühlt das gesamte Gebäude. Eine Phovoltaikanlage mit einer Leistung von 180 Kilowattpeak versorgt unter anderem 30 Ladestationen für Elektrofahrzeuge, sechs der Ladestationen können auch öffentlich genutzt werden.